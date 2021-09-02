Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимнюю Олимпиаду-2022. Это не противоречит запрету CAS, в котором есть исключения

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение генсекретаря Компартии Китая Си Цзиньпина посетить Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», – сказал Лавров.

17 декабря 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года, однако личное приглашение главы государства, где будет проходить турнир, является исключением.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

CAS запретил Владимиру Путину в ближайшие два года посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры

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