Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимнюю Олимпиаду-2022. Это не противоречит запрету CAS, в котором есть исключения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение генсекретаря Компартии Китая Си Цзиньпина посетить Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», – сказал Лавров.

17 декабря 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать и чемпионаты мира в ближайшие два года, однако личное приглашение главы государства, где будет проходить турнир, является исключением.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

CAS запретил Владимиру Путину в ближайшие два года посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры