Арбитр Пустовойтова об ЛГБТ: «Почему я к ним должна относиться криво? Они прокаженные? Нет. Камон! Мы живем в XXI веке, люди!»

Российский арбитр поведала об отношении к ЛГБТ и к движению Black Lives Matter, выступающему против расизма.

– Как вы относитесь к BLM?

– Во-первых, я абсолютно спокойна к проявлению каких-то акций. Я не ярый поклонник, защитник. Но нас ситуация иногда вынуждает. Возвращаясь к Олимпийским играм…

– Вы вставали там на колено все разы?

– Да. У нас была такая просьба: если одна команда решает использовать нилинг (от англ. kneeling – прим. Sports.ru), то судьи тоже встают.

– Это рекомендация или приказ?

– Даже не приказ. Мы поднимали эту тему, потому что у нас со всей планеты судьи: цвет кожи, религия и все остальное.

Ассистентка из Хорватии спрашивала: «Что будем делать?» Я говорю, какие у нас будут инструкции. Мы будем им следовать. Я не вижу в этом проблемы.

Понятно, что сейчас, может, люди посмотрят и скажут: «Фу, она встает». Пожалуйста, это ваше мнение. Но у нас были четкие инструкции: две команды встают – встаете и вы, никто не встает – вы не встаете. И все вставали – Россия, Украина, Япония. И ничего, не освистывали.

– Вы к ЛГБТ относитесь ровно?

– А почему я к ним должна относиться криво?! Ну что, они какие-то прокаженные?! Нет. Блин! Камон! Мы живем в XXI веке, люди! Давайте пересядем в колесницы, в пещерах будем жить.

– Если бы вы играли в футбол и вас попросили бы надеть повязку в цветах ЛГБТ, вы бы надели?

– Если бы меня при этом команда не убила, если бы это не было угрозой моей жизни, почему бы и нет? Не путайте времена, – сказала Пустовойтова.