Хорхе Сампаоли: «У «Локо» единственный опасный момент воплотился в гол. Обидно уезжать без победы»

Главный тренер подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:1) в .

«У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше.

Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить. Поймите, у нас совсем молодая команда – все впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы.

Но получилось так, как получилось. Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель – выйти в плей-офф Лиги Европы», – сказал Сампаоли.