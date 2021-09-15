Несколько членов совета директоров «Барсы» потребовали отправить Кумана в отставку. Лапорта не верит в тренера, но пока не уволит его

Будущее тренера в «Барселоне» под вопросом.

Как сообщают TV3 и As, несколько членов совета директоров каталонского клуба на сегодняшнем собрании под председательством потребовали немедленного увольнения Кумана.

Лапорта не дал своего согласия, хоть и не верит в тренера. Дело в том, что контракт Кумана действует до июня 2022 года. «Барсе» придется выплатить неустойку и найти замену, которой в настоящее время нет.

Йорди Кройфф, советник Лапорты, не хочет занимать эту должность, поскольку Куман его друг. При этом президент клуба считает, что тренер «Барсы Б» Серхи Бархуан не готов возглавить главную команду, а Хави вряд ли согласится прийти по ходу сезона.

Как отмечается, итоговое решение по Куману примет Лапорта, влияние на него совета директоров будет минимальным. Помогать президенту в решении будут вице-президент Рафа Юсте, спортивный директор Матеу Алемани и технический секретарь Рамон Планес.

Лапорта и Юсте не верят в Кумана, а Алемани и Планес считают, что нидерландский тренер не такой плохой вариант в нынешней ситуации.