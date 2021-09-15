Карасев обслужит дерби ЦСКА – «Спартак» и другие назначения 8-го тура РПЛ

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РФС назначил судей на матчи 8-го тура чемпионата России.

18 сентября (суббота)

«Уфа» – «Химки»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Павел Березнов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов»«Ростов»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ахмат»«Краснодар»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Николай Иванов.

 19 сентября (воскресенье)

«Нижний Новгород» – «Арсенал»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

20 сентября (понедельник)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарев.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

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