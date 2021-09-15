Вице-президент «Барсы»: «Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу заявил, что совет директоров клуба не обсуждал отставку главного тренера Рональда Кумана после поражения от «Баварии» (0:3) в матче .

«Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент.

Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет», – сказал Ромеу.

Несколько членов совета директоров «Барсы» потребовали отправить Кумана в отставку. Лапорта не верит в тренера, но пока не уволит его