Вице-президент «Барсы»: «Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент»

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Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу заявил, что совет директоров клуба не обсуждал отставку главного тренера Рональда Кумана после поражения от «Баварии» (0:3) в матче Лиги чемпионов

«Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент. 

Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет», – сказал Ромеу. 

Несколько членов совета директоров «Барсы» потребовали отправить Кумана в отставку. Лапорта не верит в тренера, но пока не уволит его

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