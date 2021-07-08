РПЛ может стартовать почти без зрителей, Безбородов назначен на «Спартак», РФС общается с Бланом, «Сиэтл» выбрал Гурде, Эберле и Джиордано, россияне не знают олимпийцев и другие новости утра

1. В пятницу стартует новый сезон РПЛ, а со зрителями ситуация по-прежнему неясна. Пишут, что на ближайшие игры в Москве планируют пускать до 500 человек, а решения по QR-кодам пока нет. Стадион ЦСКА получил статус COVID-free зоны, так что на матчи пустят больше 500 человек при наличии QR-кодов, хотя какая именно будет посещаемость, неизвестно. Стадион «Спартака» – также в реестре COVID-free зон, но и там ясности с допуском нет. А матч «Рубин» – «Спартак» может пройти при пустых трибунах, так как Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей. «Фратрия» негодует, а болельщики ЦСКА пишут Собянину.

2. Новый клуб НХЛ «Сиэтл» выбрал Дриджера, Гурде, Эберле, Джиордано, Олексяка на драфте расширения. Ни один россиянин в список не попал.

3. Владислав Безбородов будет судить матч «Спартака» и «Рубина» и другие назначения 1-го тура РПЛ.

4. Футболистки сборных Великобритании и Чили – первые спортсмены, преклонившие колено на Олимпиаде.

5. Новые данные о кандидатах на пост тренера сборной России: в списке есть Лоран Блан. Также пишут, что Фабио Капелло хотел вернуться в сборную России, но РФС этот вариант не рассматривал.

6. Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене.

7. Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

8. «Сочи» представил форму на сезон. Третий комплект – как основной у «Крыльев». Компания Puma пояснила, что формы «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Сочи» похожи, потому что индивидуальный дизайн разрабатывается только для топ-клубов, а в РПЛ это «Краснодар».

9. Трансферные новости. Ольссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт». «Рубин» продал Старфельта в «Селтик». Сделка оценивается в 5 млн евро.

Влашич просит ЦСКА отпустить его в «Милан». Появилась информация о предложении от «Монако», но вышло и опровержение. Дивеев – в списке трансферных целей «Болоньи». Клуб не даст за игрока более 5 млн евро. «Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу, но не станет платить 20+ млн фунтов, которые «Спартак» хотел до Евро.

«Бавария» хочет арендовать у «Барсы» Роберто, Деста или Эмерсона и уже общается с агентами Серджи. «Реал» хочет подписать Горетцку бесплатно в 2022-м и уже уведомил хавбека «Баварии».

10. Неизвестные пытались сорвать ледовый спектакль «Руслан и Людмила» с участием Загитовой, выведя из строя ледозаливочный комбайн.

11. Давид Алаба взял 4-й номер в «Реале». Под ним играл Серхио Рамос, ушедший в «ПСЖ».

12. 97% россиян не знают имени ни одного российского участника Олимпийских игр в Токио, 1% назвали Марию Ласицкене, сообщает ВЦИОМ. А 8% россиян вообще собираются на летней Олимпиаду следить за фигурным катанием. 🤷

13. Россиянин Ислам Махачев занял 5-е место в рейтинге легковесов UFC, Конор Макгрегор опустился на 9-ю позицию.

14. Сборная Гвинеи снялась с Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом.

15. Леонид Слуцкий снова зажег: тренер спел на татарском, английском и русском в клипе «Рубин» СуперГуд».

Цитаты дня.

Глава WADA: «Ситуация в России изменилась. Мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства»

Божович о реформе РПЛ: «Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи»

Карпин о работе в сборной России: «Хочу, чтобы представитель РФС сказал, выдвигал ли я хоть одно условие»

Артем Косов о мельдонии у российских гребцов: «Мы надеемся, что крысу найдут. Потому что жрать мельдоний – спортивное самоубийство»

Защитник «Уфы» Бауэр: «Нравится, что в России люди готовы помогать друг другу. Возможно, это наследие коммунизма»

Гельмут Марко: «Ферстаппен не собирается мстить Хэмилтону на трассе, мы не опустимся до этого уровня»

Рапино о преклонении колена на Олимпиаде: «Призываю всех использовать эту платформу, чтобы принести миру как можно больше пользы»

Мостовой о Кунтце: «Возглавлять сборную России – честь, у нас величайшая страна. Должен возглавлять авторитет, а не кто-то там»