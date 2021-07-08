Рапино о преклонении колена на Олимпиаде: «Призываю всех использовать эту платформу, чтобы принести миру как можно больше пользы»

Нападающая женской сборной США Меган Рапино прокомментировала акцию с преклонением колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение» – Sports.ru).

Футболистки сборных США и Швеции встали на одно колено перед очным матчем (0:3) Олимпиаде-2020 в Токио. Так же поступили спортсменки из Великобритании и Чили.

«Для нас это возможность продолжать говорить о вещах, которые влияют на всех нас. В сборной США есть люди со всей страны, из всех слоев общества.

Я, естественно, призываю всех использовать эту платформу в меру своих возможностей, чтобы принести миру как можно больше пользы. Тем более, что все будут следить за Токио в ближайшие пару недель.

Мы на всемирной сцене. Все внимание СМИ и людей сосредоточено в одном месте, где присутствуют невероятные спортсмены со всего мира. Их заботит и то, что они делают в Токио со спортивной точки зрения, и многие другие вещи», – сказала американка.

«Я призываю всех использовать этот мирный жест». Впервые в истории Олимпиад спортсменки преклонили колено