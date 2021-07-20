Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус

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Российский пловец, чемпион Европы 2021 года на 400 м комплексом Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио. 

18-летний пловец сдал положительный тест на коронавирус на предолимпийском сборе во Владивостоке. В Токио-2020 Бородин должен был стартовать на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

«К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет.

Илья – один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции.

Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля», – сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. 

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