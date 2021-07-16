Глава WADA: «Ситуация в России изменилась. Мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поделился мнением о текущей ситуации с допингом в России.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать на крупных международных турниры под флагом страны. Причиной санкций стали нарушения, связанные с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Российская сторона была наказана, у нас закончилась некая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», – цитирует «Р-Спорт» интервью главы WADA изданию Rzeczpospolita.



«Я считаю, что ситуация в самой России изменилась – конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», – добавил Банька.

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?