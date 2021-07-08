Puma о форме «Краснодара», «Сочи» и «Крыльев»: «Индивидуальный дизайн разрабатывается только для топовых клубов, в РПЛ это «Краснодар»

Компания Puma высказалась о схожести формы «Краснодара», и .

Дизайн третьей формы «Сочи» совпадает с основным комплектом «Крыльев Советов», а также с вратарской формой «Краснодара».

«В мире футбольной экипировки, к сожалению, такое случается. Для выбора игровой формы клубам в преддверии каждого футбольного сезона предоставлен экипировочный каталог. В этом году среди всего перечня игровых форм дизайн, который был выбран для «Сочи» и «Крыльев Советов», являлся наиболее привлекательным и желанным с точки зрения графики в сравнении с другими однотонными игровыми майками. В связи с этим ряд клубов выбрали себе именно его.

В начале года форму «Крыльев» выбрали сами болельщики – голосование проводилось среди владельцев абонементов. «Сочи» по ходу прошлого сезона принял решение о смене партнера-экипировщика и самостоятельно выбирал форму на сезон-2021/2022. Вратарская форма «Краснодара» соответствует дизайну вратарской формы топовых клубов Puma – такая же у вратарей «Сити», «Серветта», «Шахтера» и «Боруссии».

Стоит отметить, что данная форма «Сочи» заявлена на сезон как третья, кубковая, и не будет иметь пересечений с формами «Крыльев Советов» в РПЛ. Домашняя и гостевая форма «Сочи» имеет отличный от других клубов дизайн.

Индивидуальный дизайн игровой формы разрабатывается только для топовых клубов. В РПЛ это «Краснодар». Для вратарской формы индивидуальный дизайн не предусмотрен.

Для остальных клубов по экипировочному каталогу предоставлен ограниченный рэндж (диапазон – примечание Sports.ru) дизайнов игровой формы, в связи с чем возможны пересечения. В целом число шаблонов большое, но не каждый может подойти клубу – важно учитывать командные цвета», – сообщили в российском представительстве Puma.

Домашняя форма «Крыльев» = вратарская «Краснодара». Такой же шаблон на форме «Сити» и еще миллиона клубов