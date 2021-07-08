Капелло хотел снова возглавить сборную России, но в РФС не рассматривают этот вариант. Агенты предлагали Адвоката, Раньери и Клинсманна (РБК)

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло предлагал РФС свою кандидатуру на пост главного тренера национальной команды, сообщает РБК.

«На финале европейского первенства в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России.

От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают», – сообщил источник в РФС.

75-летний специалист отказался комментировать данную информацию: «Я не комментирую сборную России, игроков и свою возможность тренировать сборную».

Кроме того, источники РБК сообщают, что агенты предлагали РФС услуги других известных иностранных специалистов. Это происходило и до, и после отставки Станислава Черчесова.

«Среди предложенных кандидатов были , , а также . Однако их кандидатуры не рассматривались», – сказал источник в .

Ранее сообщалось, что в шорт-листе РФС на данный момент три кандидата – Штефан Кунтц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. Экс-тренер «Зенита» Адвокат работал до итальянца, с 2010 по 2012 год.