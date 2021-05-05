Безбородов будет судить матч «Спартака» и «Рубина» и другие назначения 1-го тура РПЛ

РФС объявил, какие арбитры будут работать на матчах 1-го тура РПЛ.
Судья – Владимир Москалев; ассистенты – Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Химки» – «Зенит»
Судья – Евгений Кукуляк; ассистенты – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Арсенал»
Судья – Игорь Панин; ассистенты – Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.
«Рубин» – «Спартак»
Судья – Владислав Безбородов; ассистенты – Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Урал» – «Краснодар»
Судья – Василий Казарцев; ассистенты – Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Крылья Советов» – «Ахмат»
Судья – Кирилл Левников; ассистенты – Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Андрей Бутенко.
ЦСКА – «Уфа»
Судья – Сергей Иванов; ассистенты – Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Тихон Калугин; инспектор – Александр Колобаев.
«Нижний Новгород» – «Сочи»
Судья – Павел Шадыханов; ассистенты – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Алексей Матюнин; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Мартынов.