«Сиэтл» выбрал Дриджера, Гурде, Эберле, Джиордано, Олексяка на драфте расширения. Ни один россиянин в клуб не попал

Состоялся драфт расширения .

Новый клуб лиги выбрал 30 игроков.

Вратари: ( ), Джоуи Даккор («Оттава»), Витек Ванечек («Вашингтон»).

Защитники: Жереми Лоузон («Бостон»), Уилл Борген («Баффало»), Деннис Чоловски («Детройт»), Кэйл Флери («Монреаль»), Гэвин Бэйрьютер («Коламбус»), Винс Данн («Сент-Луис»), Джеймисон Олексяк («Даллас»), Карсон Соуси («Миннесота»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), Хэйдн Флери («Анахайм»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес»), ( ).

Нападающие: Янни Гурде ( ), Джаред Макканн («Торонто»), Морган Гики («Каролина»), Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Джордан Эберле («Айлендерс»), Колин Блэкуэлл («Рейнджерс»), Карсен Тварински («Филадельфия»), Брэндон Танев («Питтсбург»), Тайлер Питлик («Аризона»), Йоонас Донской («Колорадо»), Джон Кенневилл («Чикаго»), Калле Йернкрук («Нэшвилл»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег»), Александр Труе («Сан-Хосе»), Коул Линд («Ванкувер»).

Таким образом, «Сиэтл» не выбрал ни одного российского хоккеиста.

«Вегас» не участвовал в драфте расширения, так как клуб дебютировал в НХЛ в 2017 году.

«Сиэтл» выбирал по одному игроку из каждой команды (не менее 14 форвардов, 9 защитников и трех вратарей).

Не менее 20 хоккеистов должны иметь контракт на предстоящий сезон, их средняя совокупная стоимость должна составлять от 60 до 100% от потолка зарплат прошлого чемпионата НХЛ, который равнялся 81,5 млн долларов.