Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян по поводу предстоящих летних Олимпийских игр в Токио.

Один из вопросов звучал так: «За выступлениями спортсменов в каких видах спорта Вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов».

Представлены ответы людей, которые планируют следить за Играми в Токио, набравшие от 3%.

33% опрошенных назвали легкую атлетику, 31% – водные виды, 23% – художественную гимнастику, 15% – футбол, 14% – волейбол, по 9% – синхронное плавание, борьбу и бег.

Следом идет фигурное катание (8%), несмотря на то, что соревнования по этому виду спорта пройдут только на зимней Олимпиаде в Пекине.

За баскетболом собираются следить 8%, за боксом – 7%, за тяжелой атлетикой, прыжками в воду и хоккеем – по 5%.

Теннис назвали 4% опрошенных, такое же число – спортивную гимнастику и прыжки с шестом/в высоту.

3% ответили, что собираются следить за биатлоном (как и фигурное катание, этот вид спорта представлен только на зимних Олимпийских играх).

Также 3% выбрали вариант «Все, которые интересны», 26% – «Другое», а 20% затруднились ответить.

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