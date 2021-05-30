«Бавария» хочет усилить позицию правого защитника.

хочет усилить позицию правого защитника.

Мюнхенский клуб сделал запрос в «Барселону» об аренде , или Эмерсона. Однако предметных переговоров между клубами пока не было, сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники.

Сейчас «Бавария» ведет переговоры с представителями Роберто через посредников, а с агентами Деста и Эмерсона клуб пока не общался.

хочет продать Роберто, срок его контракта истекает следующим летом. Если Серджи уйдет в аренду, то предварительно может подписать новый контракт с «Барсой».

Также немецкому клубу интересны правый защитник Мерт Мюльдюр и игрок ПСВ Дензел Думфрис.