На ближайшие игры РПЛ в Москве планируют пускать до 500 человек. Решения по QR-кодам пока нет («Чемпионат»)

Посещаемость ближайших матчей РПЛ в Москве могут серьезно ограничить.

Не более 500 человек смогут посетить ближашие матчи РПЛ в Москве, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в одном из московских клубов и в РФС. Ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.

«На данный момент разрешено пустить только 500 человек. Возможно, болельщиков будет и больше, если власти разрешат увеличить заполняемость стадиона за счет людей с QR-кодами. Но это решение до сих пор не принято», – рассказал один из собеседников.

В 1-м туре РПЛ в Москве сыграют «Локомотив» с тульским «Арсеналом» и ЦСКА с «Уфой». На второй тур запланирован матч между ЦСКА и .

В 3-м туре проведет первый домашний матч в РПЛ-2021/22 – против «Нижнего Новгорода». В третьем туре сыграют и , а в четвертом – «Локомотив» и «Зенит».