Мостовой о Кунтце: «Возглавлять сборную России – честь, у нас величайшая страна. Должен возглавлять авторитет, а не кто-то там»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении тренера немецкой молодежной сборной в российскую национальную команду.

«Я сразу говорил, что если это иностранец, то это должен быть тренер с футбольным прошлым и авторитетный человек.

Возглавлять сборную России – честь, у нас величайшая страна, одна из самых больших и богатых. Нашу сборную должен возглавлять именно авторитет, а не кто-то там. Нам говорили, что будет Тедеско или Виллаш-Боаш – ну смешно. У нас Россия, великая страна.

Если говорить о Кунтце, он футбольный человек с хорошим прошлым, а вот второй вопрос спорный. Интересно, почему выбор пал именно на него, и кто предложил его кандидатуру? У меня вот такой вопрос к РФС.

Странного и плохого ничего не могу сказать о Штефане, у меня нет каких-то аргументов против него. Вопросов больше чем ответов, но опять же, немец… Скорее всего, здесь что-то агентское. Последние годы немцы на уровне сборных проваливались», – заявил Мостовой.