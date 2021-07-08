«Фратрия» об ограничениях на матчах: «Очередные эксперименты унизительны. Затем людей без QR-кодов начнут выселять за Урал?»

Объединение болельщиков выступило с заявлением об ограничениях на посещение матчей, связанных с пандемией коронавируса.

«Объединение «Фратрия» считает необходимым донести свою позицию по вопросу допуска на стадион только привитых болельщиков, а также по теме жестких ограничений числа зрителей на спортивных мероприятиях.

1. Мы против искусственного разделения фанатской трибуны и стадиона в целом на привитых и непривитых болельщиков. Вопрос прививки является добровольным и не может выступать ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием посещения стадиона.

Эта практика может оказаться порочной, и в таком случае до чего мы рискуем дойти? До «чистых» и «грязных» вагонов метро и автобусов, ресторанов и кафе, парков и общественных зон отдыха? А затем и вовсе людей без QR-кодов начнут выселять за Урал?

Если всего этого нет и не планируется, то и предложенные инициативы по очередным экспериментам над болельщиками выглядят весьма унизительными для человеческого достоинства всех любителей футбола.

2. Мы против тотальных запретов в виде ограничений до 500 человек числа участников и зрителей на спортивных матчей. Опять же, речь идет о двойных стандартах по отношению к любителям спорта. 500 человек без особого труда набивается в один вагон московского метрополитена в будний день, и это не вызывает ни у кого опасений и каким-то образом не ухудшает эпидемиологическую обстановку в нашем любимом городе. От таких чересчур жестких мер страдают как болельщики, так и футбольные клубы, которые будут опять нести убытки.

Мы призываем снять эти необоснованные и излишние ограничения и вернуть квоту заполняемости в 50% и выше от вместимости арен. Как показал весенний период проведения прошедшего чемпионата, это не приводило к ухудшению эпидемиологической обстановки в Москве.

Мы, как представители футбольного сообщества и большой спортивной семьи, хотим выразить общее мнение, что мы устали от бесконечных экспериментов, которые проводятся на нас из года в год. Каждый раз мы выставляемся как подопытные на тестировании новых технологий, будь то «паспорт человека, посещающего футбол», либо «паспорт человека, сделавшего укол».

В текущей ситуации необходимо выработать понятные и четкие правила и нормы для всего общества и населения страны, а не выискивать ниши для социальных экспериментов», – говорится в заявлении «Фратрии».