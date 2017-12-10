Сборная Гвинеи снялась с Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу сообщил, что олимпийская сборная страны отказалась от участия в Играх Токио-2020 из-за ситуации с коронавирусом.

Слова чиновника, адресованные президенту Олимпийского комитета Гвинеи, приводит агентство AFP.



«В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио», – заявил Соу.



В то же время источник AFP, близкий к правительству страны, считает, что решение также связано с недостатком средств для покрытия расходов на поездку в Японию.

За Гвинею на Олимпиаде в Токио должны были выступить пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба – плавание) и Аиссата Деэн Конте (бег на 100 м).

Ранее от участия в Играх отказалась сборная КНДР.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии

В детстве мы обожали Олимпиады, но все почему-то изменилось (да и у вас как будто тоже). Кажется, наши авторы нашли причины