Артем Косов о мельдонии у российских гребцов: «Мы надеемся, что крысу найдут. Потому что жрать мельдоний – спортивное самоубийство»

Российский гребец поделился мнением о положительных пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина на мельдоний.

— С отстраненными ребятами вы говорили?

— По кодексу WADA я не имею права общаться с дисквалифицированными спортсменами. Ни в какой форме. Скажем так, через посредников говорили. Внутри команды проводится расследование, мы уже прошли полиграф, по возвращении из Токио полиграф пройдут остальные участники сбора. Будем выявлять, кто причастен к этой истории. Это уже дело чести.

— Наверняка была надежда, что и гребцов оправдают, к тому же не просто так была вскрыта проба Б?

— Каждый случай с допингом строго индивидуальный. Проблема в том, что за семь лет никто так и не научился у нас грамотно защищать в суде спортсменов. Уровень спортивной юриспруденции слабый. Только единичные случаи, когда спортсмена оправдывают. Но мы все равно надеемся, что с ребятами все будет хорошо, а крыса будет найдена.

Подумайте сами, Моргачеву уже 40 лет, не сегодня завтра он закончит карьеру. Никита вообще ответственный в команде за антидопинг, объясняет всем нам на сборах как заполнять дневник ADAMS, какие есть нововведения у РУСАДА и ВАДА. Он лучше всех разбирается в этих нюансах, и тут у него находят мельдоний. Просто смешно.

— То есть вы точно верите в чистоту Сорина и Моргачева?

— Не то что верю – я уверен в них. В крови зараза есть, но вот как она там оказалась... Явно не по их инициативе, нужно адекватное расследование.

— И полная глупость его после запрета принимать.

— Да это спортивное самоубийство. Жрать его – суицид. Никто в здравом уме на это не пойдет. Я сначала даже и думал, что очередной «заговор» против России, потому что мельдоний наравне с шапкой-ушанкой, балалайкой и водкой стал стереотипным символом страны, – рассказал Косов.

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