Божович о реформе РПЛ: «Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи»

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович раскритиковал предложенные компанией реформы российского футбола.

«Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно.

Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе – они скажут, что футболисты в России получают большие деньги.

Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы», – сказал Божович.

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