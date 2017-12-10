ВЦИОМ: 97% россиян не знают имени ни одного российского участника Олимпийских игр в Токио, 1% назвали Марию Ласицкене

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх в Токио.

«Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», – говорится в результатах опроса.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступит на Олимпиадах в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) и без национальной символики.

игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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