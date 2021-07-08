Защитник «Уфы» Бауэр: «Нравится, что в России люди готовы помогать друг другу. Возможно, это наследие коммунизма»

Защитник «Уфы» поделился мнением о менталитете россиян.

– Вы всегда говорили, что вам очень комфортно в России. Можете объяснить почему?

– Мне нравится, что здесь люди готовы помогать друг другу. Возможно, это наследие коммунизма. Мне нравится здешняя атмосфера, культура. Я всегда чувствую себя в России как дома. Чувствую, что меня здесь принимают.

Люди здесь на позитиве. Представим, что кто-то построил дом, а его сосед построил еще больший дом. В Европе некоторые были бы недовольны этим. А в России наоборот: «О! Уважаю. Ты построил такой большой дом. Теперь я хочу себе еще больше». И в итоге оба построили себе большие дома. Они не будут пытаться остановить друг друга.

Мне нравится эта амбициозность в российском менталитете. Также культура, дружелюбие, еда, стиль жизнь, погода. Летом здесь очень жарко, а зимой очень холодно, но к этому привыкаешь.

– Вам не кажется, что из-за этой амбициозности люди, наоборот, становятся более завистливыми?

– В России я не встречал завистливых людей. Я бы сказал, что в центральной Европе их больше. В России люди хотят достигать большего. Но в позитивном ключе. Если кто-то купил красивую машину, другой оценит это и захочет такую же. И будет к этому стремиться. Я бы назвал это продуктивной особенностью менталитета, – сказал бывший игрок сборной Австрии.