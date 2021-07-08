Фанаты ЦСКА попросили Собянина отменить QR-коды для посещения матчей РПЛ: «Решение вызовет поддержку широких масс»

Объединение болельщиков ЦСКА Red-Blue World обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой пересмотреть порядок доступа на матчи армейцев.

«Уважаемый Сергей Семенович! Вот уже более года наш любимый город Москва успешно сражается с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы преодолели режим «все закрыто», существовавший прошлой весной, обострение ситуации осенью 2020-го и всплеск заболеваемости в минувшем июне.

Но, несмотря на борьбу с , Москва, строго соблюдая все рекомендации, старалась жить обычной жизнью: работали кафе и рестораны, дети ходили в школы, студенты – в университеты, проводились концерты и массовые мероприятия, среди которых, конечно, особняком стоят футбольные матчи.

Именно возможность посещения футбольных матчей позволила тысячам людей испытать чувства радости и единения. Считаем, что принятые ранее решения о допуске на стадион 50% зрителей с выполнением требований ношения масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции являются достаточными для обеспечения на должном уровне профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Подтверждением тому является тот факт, что после футбольных матчей в Москве не возникало роста заболеваемости. Стоит обратить внимание и на то, что футбольные матчи проходят на свежем воздухе, где риск распространения опасного вируса при сохранении болельщиками всех требований снижается.

Кроме того, система QR-кодов оказалась технический сложной в процессе реализации для целых категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, жителей других регионов, несовершеннолетних. Вместе с тем, существует практика отмены данной системы для предприятий общественного питания, которые, между прочим, принимают посетителей в закрытых помещениях.

Просим вас рассмотреть возможность отмены использования QR-кодов для посещения матчей российской Премьер-лиги сезона-2021/22 и вернуть прежний формат существовавших ограничений. Данное решение вызовет поддержку широких масс нашего населения, которое небезразлично к футболу», – говорится в обращении болельщиков.

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