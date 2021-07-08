Карпин о работе в сборной России: «Хочу, чтобы представитель РФС сказал, выдвигал ли я хоть одно условие»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу возможной работы в сборной России.
– Вы готовы возглавить сборную только на условиях совмещения?
– Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути.
Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно, – сказал Карпин.
Карпин согласен возглавить сборную России только при условии совмещения с «Ростовом». РФС против