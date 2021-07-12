Неизвестные пытались сорвать ледовый спектакль «Руслан и Людмила» с участием Загитовой, выведя из строя ледозаливочный комбайн

Пресс-служба компании Татьяны Навки Navka Show заявила, что неизвестные пытались сорвать ледовый спектакль «Руслан и Людмила» в Сочи.

В шоу принимает участие олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова.

«Бдительными сотрудниками Navka Show и «Сочи Парка» в оперативном режиме было устранено несколько опасных инцидентов.

3 июля на площадке кем-то посторонним была нажата аварийная кнопка на ледозаливочном комбайне. После данной комбинации комбайн переходит в аварийный режим и не заводится, ошибку приходится сбрасывать.

20 июля комбайн вообще замкнуло. После выяснения причин было обнаружено, что провод, идущий от аккумулятора, был положен на глушитель, который имеет очень высокую температуру во время работы комбайна. Провод расплавило, и произошло замыкание. К счастью, оно не привело к возгоранию, и его удалось вовремя заменить.

Интересно, что данный провод проходит совсем в другом месте, далеко от места нагревания, что означает, что в систему комбайна было осуществлено проникновение сторонним человеком.

Данные ситуации могут приводить к срыву всего мероприятия, а если человек, который производит данные действия, захочет что-то сделать с ледовым полем или холодильным оборудованием, последствия могут быть намного серьезнее.

В настоящее время организаторы проводят внутреннее расследование и проверяют все камеры видеонаблюдения.

Выступление фигуристов на ледовой арене во многом зависит от покрытия, а за него отвечают ледовары. Мало кто замечает ту усердную работу, которая проделывается до выхода на лед. Но работа крайне важная и ответственная.

Мы очень благодарны всем сотрудникам, благодаря бдительности и ответственности которых наша сказка состоялась. Обещаем, что все злоумышленники будут пойманы», – сообщили в пресс-службе.

Загитова против Медведевой теперь и в шоу: у них гастроли в Сочи в одно и то же время, Алина выступит у Навки, Женя – у Авербуха