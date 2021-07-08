Ольссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт»

Полузащитник продолжит карьеру в «Андерлехте».

Пресс-служба «быков» сообщает, что все формальности между клубами урегулированы. Футболист прошел медобследование и подписал личный контракт сроком до 2025 года с бельгийским клубом.

«Мне нравятся техничный футбол и хорошая игра в пас. Хочу делать все для побед. «Андерлехт» пишет новую историю, и я хочу стать ее частью. Хочу брать титулы с клубом», – сказал Ольссон.

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Хавбек сборной Швеции провел в составе южан 80 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.