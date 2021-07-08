Матч «Рубин» – «Спартак» может пройти при пустых трибунах. Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей («СЭ»)

Матч 1-го тура между «Рубином» и , вероятно, пройдет при пустых трибунах.

По информации «Спорт-Экспресса», управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие зрителей на матче. Сейчас все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет при пустых трибунах.

За последние сутки в Татарстане было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.

примет «Спартак» в субботу, 24 июля. Начало – в 20:00 по московскому времени.