Футболистки сборных Великобритании и Чили – первые спортсмены, преклонившие колено на Олимпиаде

Футболистки сборных Великобритании и Чили поддержали движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение» – Sports.ru) перед матчем на Олимпиаде-2020 в Токио.

Они стали первыми спортсменами в истории Олимпийских игр, преклонившими колено в знак борьбы против расизма и дискриминации.

Фото: Gettyimages.ru/Masashi Hara

Ранее МОК сообщал, что оставит в силе «правило 50» Олимпийской хартии, согласно которому на Играх запрещена любая политическая, религиозная или расовая пропаганда. На фоне общественного резонанса, связанного с движением Black Lives Matter, МОК решил ослабить ограничения.

Согласно обновленному руководству для участников Игр, спортсмены смогут активнее выражать свою гражданскую позицию, например, в виде жестов. При этом какие-либо демонстрации допускаются лишь до начала соревнований, а не на подиуме во время награждения.

Предполагается, что участники Игр не попадут под санкции, решив встать на колено или поднять кулак в поддержку движения, – например, во время представления спортсменов до начала матчей.

в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.