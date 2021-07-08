Влашич просит ЦСКА отпустить его в «Милан» (Corriere dello Sport)

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Полузащитник Никола Влашич может покинуть ЦСКА.

Как сообщает Sempre Milan со ссылкой на Corriere dello Sport, игрок обратился к руководству московского клуба с просьбой отпустить его в Италию.

Отмечается, что ЦСКА готов продать хорвата дешевле, чем за 35 миллионов евро, указанных в качестве отступных в контракте, однако сумма должна составить порядка 30 миллионов евро.

«Милан» же рассчитывает взять футболиста в аренду за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов и бонусы. ЦСКА если и будет рассматривать вариант с арендой, то лишь с обязательным выкупом после нее.

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