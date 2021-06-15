Александр Соболев: «Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить из группы. Есть уверенность, что это не последний наш матч на Евро»

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о предстоящем матче против Дании на .

«Настроение в команде хорошее. Смотрели матч Бельгия – Дания. Увидели и сильные, и слабые стороны. Сегодня будет теория. Рассмотрим сначала нашу игру, потом будем разбирать Данию.

Дебютировать на Евро на сборную России – гордость. Свою игру оценивать не буду. Очень рад, что удалось выйти.

Что касается акции в поддержку Эриксена, к ней я отношусь положительно. Эриксену здоровья. Я только за, чтобы на матче с Данией у нас была такая акция.

Уверенность в том, что матч с Данией не последний, есть. Все в это верят. Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить из группы. На Евро обратил внимание на темп игры. Скорости очень высокие. Нужно думать в два раза быстрее.

Лично я ожидал, что Дания будет играть с позиции силы со сборной Бельгии. У Дании хорошие футболисты», – сказал Соболев.

Россия сыграет с Данией в понедельник, 21 июня.

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