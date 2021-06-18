Кубок Америки. Аргентина против Уругвая, Чили играет с Боливией

В Бразилии продолжается Кубок Америки.

Во втором туре группового этапа команда Чили играет с Боливией, сборная Аргентины – с Уругваем.

Кубок Америки

2-й тур

Группа A

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Кубка Америки

Статистика Кубка Америки

Смотрите все матчи Кубка Америки на «Okko Спорт»