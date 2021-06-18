Кубок Америки. Аргентина против Уругвая, Чили играет с Боливией

В Бразилии продолжается Кубок Америки.
Во втором туре группового этапа команда Чили играет с Боливией, сборная Аргентины – с Уругваем.
2-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 19 июня, 00.00, «Арена Пантанал»
- Гол:
- 1:0 – 10 Бриртон.
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Чили –
Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Пульгар, Арангис, Менесес (Пинарес, 65), Видаль (Аларкон, 69), Варгас, Бриртон.
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Боливия –
Лампе, Фернандес, Джузино, Кинтерос, Бехарано, Чура (Рамальо, 64), Хустиниано, Вака, Сааведра, Альварес, Арсе.
- Предупреждение:
- Вака (53).
- Дата проведения
- 19 июня, 03.00, «Национальный стадион Бразилии»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.