Кубок Америки. Аргентина против Уругвая, Чили играет с Боливией

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В Бразилии продолжается Кубок Америки.

Во втором туре группового этапа команда Чили играет с Боливиейсборная Аргентины – с Уругваем.

Кубок Америки

2-й тур

Группа A

Чили – Боливия 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 июня, 00.00, «Арена Пантанал»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 10 Бриртон.
ЧилиБраво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Пульгар, Арангис, Менесес (Пинарес, 65), Видаль (Аларкон, 69), Варгас, Бриртон.
БоливияЛампе, Фернандес, Джузино, Кинтерос, Бехарано, Чура (Рамальо, 64), Хустиниано, Вака, Сааведра, Альварес, Арсе.
Предупреждение:
Вака (53).

 

Аргентина – Уругвай
Дата проведения
19 июня, 03.00, «Национальный стадион Бразилии»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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