Роберто Карлос: «Говорю всем: «Путин – топ-президент»

Бывший защитник «Реала» , ранее выступавший за , высказался о президенте России Владимире Путине.

– В 2007 году вы могли перейти в «Челси» и летали на переговоры с Абрамовичем в Париж. Кто в общении впечатлил больше – он или Керимов?

– С Абрамовичем мы разговаривали не так много, как с Сулейманом. Встреча с Керимовым для меня реально стала открытием: он очень скромный в общении, приятный и добрый человек. А еще хороший друг.

– Вы играли в Махачкале и до сих пор связаны с российскими проектами. Что о стране чаще всего спрашивают в Испании или Бразилии?

– Первое время особенно много вопросов было про «Анжи». В последнее время – в основном про города: как там в Москве, что посмотреть в Санкт-Петербурге.

– Когда спрашивают про Путина, что отвечаете?

– Говорю всем: «Путин – топ-президент», – сказал Карлос.