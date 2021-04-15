Роберто Карлос: «Говорю всем: «Путин – топ-президент»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос, ранее выступавший за «Анжи», высказался о президенте России Владимире Путине.
– В 2007 году вы могли перейти в «Челси» и летали на переговоры с Абрамовичем в Париж. Кто в общении впечатлил больше – он или Керимов?
– С Абрамовичем мы разговаривали не так много, как с Сулейманом. Встреча с Керимовым для меня реально стала открытием: он очень скромный в общении, приятный и добрый человек. А еще хороший друг.
– Вы играли в Махачкале и до сих пор связаны с российскими проектами. Что о стране чаще всего спрашивают в Испании или Бразилии?
– Первое время особенно много вопросов было про «Анжи». В последнее время – в основном про города: как там в Москве, что посмотреть в Санкт-Петербурге.
– Когда спрашивают про Путина, что отвечаете?
– Говорю всем: «Путин – топ-президент», – сказал Карлос.