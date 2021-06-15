Роналду – первый человек с 300 млн подписчиков в инстаграме

Нападающий сборной и является самым популярным человеком мира в инстаграме.

У аккаунта футболиста в соцсети – 300 миллионов подписчиков. Португалец стал первым человеком в истории, которому удалось достичь таких показателей.

За Роналду в списке самых популярных инстаграм-аккаунтов следуют рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон (246 млн подписчиков), американская певица Ариана Гранде (244 млн) и модель Кайли Дженнер (241 млн).

У капитана «Барселоны» Лионеля Месси 219 млн подписчиков в инстаграме, у форварда «ПСЖ» Неймара – 152 млн.

В январе Роналду преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков в инстаграме.