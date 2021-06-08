Хабиб о карьере футболиста: «Если играть, то в Премьер-лиге. Не в российской»

Теги легкий вес премьер-лига Россия премьер-лига Англия UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не заинтересован начинать карьеру профессионального футболиста в России.

«Если играть, то в Премьер-лиге. Не российской – английской. А так, если играть профессионально – мне скоро 33 года будет, я не думаю, что мне что-то светит. 

Но какую-то футбольную историю мне бы хотелось построить. У меня есть кое-какие проекты, в этом направлении я двигаюсь, скоро услышите», – сказал Нурмагомедов.

Ранее о готовности сотрудничества с Нурмагомедовым объявил футбольный клуб «Легион-Динамо», выступающий в ПФЛ.

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