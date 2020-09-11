«Краснодар» может подписать 30-летнего форварда «Бэйцзин Гоань» Бакамбу

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«Краснодар» может пригласить форварда «Бэйцзин Гоань» Седрика Бакамбу.

По информации Sport24.ru, южане рассматривают вариант с подписанием 30-летнего нападающего, срок действующего соглашения которого с клубом истекает через полгода.

«Бакамбу думает над тем, чтобы уехать из Китая и рассматривает варианты перехода в другой клуб уже этим летом. К нему есть интерес из России в том числе», – сообщил источник из окружения игрока.

В текущем чемпионате Китая форвард из ДР Конго провел 4 матча, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу. Его статистику можно найти здесь.

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