«ПСЖ» интересуется Погба. «МЮ» хочет 80 млн евро

Полузащитник и сборной Франции Поль Погба может сменить клуб.

По данным Le Parisien, за ситуацией с 28-летним французом внимательно следит . Парижане начнут действовать, если почувствуют предпосылки либо со стороны игрока, либо со стороны клуба.

Кроме того, у , агента Погба, хорошие отношения с «ПСЖ», что теоретически может поспособствовать переходу игрока во французский клуб.

«ПСЖ наблюдает за Погба, это правда. был в Ницце с Райолой 3 дня назад, и они говорили о Кине, уходе Баккера и Погба.

«Ман Юнайтед» не хочет с ними расставаться, но Погба не хочет продлевать контракт. «МЮ» просит 80 млн», – сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Контракт «Манчестер Юнайтед» с Погба действует до лета 2022 года.