«ПСЖ» интересуется Погба. «МЮ» хочет 80 млн евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может сменить клуб.
По данным Le Parisien, за ситуацией с 28-летним французом внимательно следит «ПСЖ». Парижане начнут действовать, если почувствуют предпосылки либо со стороны игрока, либо со стороны клуба.
Кроме того, у Мино Райолы, агента Погба, хорошие отношения с «ПСЖ», что теоретически может поспособствовать переходу игрока во французский клуб.
«ПСЖ наблюдает за Погба, это правда. Нассер Аль-Хелайфи был в Ницце с Райолой 3 дня назад, и они говорили о Кине, уходе Баккера и Погба.
«Ман Юнайтед» не хочет с ними расставаться, но Погба не хочет продлевать контракт. «МЮ» просит 80 млн», – сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.
Контракт «Манчестер Юнайтед» с Погба действует до лета 2022 года.