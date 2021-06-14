«Зенит» предложит Жиркову либо продлить контракт на год, либо стать менеджером или тренером

намерен продолжить сотрудничество с .

Как пишет РБК со ссылкой на источник в «Зените», сине-бело-голубые предложат россиянину три варианта продолжения сотрудничества: с ним могут продлить контракт на год, а также предложить должность менеджера или работу в тренерском штабе.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил, что все эти варианты рассматриваются. «Наименее вероятный – тренерский. Остальные два вполне реальные. Однако сейчас переговоров нет. Все стороны взяли паузу. Переговоры ожидаются ближе к концу чемпионата Европы», – рассказал источник.

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. 37-летний футболист был в составе сборной России на Евро-2020, но покинул расположение команды из-за травмы, полученной в матче с Бельгией (0:3).