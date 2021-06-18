Англия идет 2-й в группе после ничьей с Шотландией (0:0) во 2-м туре Евро

Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборные и Шотландии сыграли вничью (0:0) на лондонском стадионе «Уэмбли».

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Группу D с 4 очками возглавляет Чехия. Англичане идут вторыми (4 балла), уступая чехам по разнице голов. Третье место сейчас занимает Хорватия (1 очко), а замыкает квартет Шотландия (1).

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