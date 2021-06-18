Англия идет 2-й в группе после ничьей с Шотландией (0:0) во 2-м туре Евро

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Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборные Англии и Шотландии сыграли вничью (0:0) на лондонском стадионе «Уэмбли». 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Группу D с 4 очками возглавляет Чехия. Англичане идут вторыми (4 балла), уступая чехам по разнице голов. Третье место сейчас занимает Хорватия (1 очко), а замыкает квартет Шотландия (1).

Англия – Шотландия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 июня, 22.00, «Уэмбли»
Онлайн матча
АнглияПикфорд, Стоунз, Шоу, Мингз, Джеймс, Филлипс, Райс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 74).
ШотландияМаршалл, О’Доннелл, Тирни, Хэнли, Робертсон, Макгинн, Мактомини, Макгрегор, Гилмор (Армстронг, 76), Адамс (Нисбет, 86), Дайкс.
Предупреждения:
Макгинн (16), О’Доннелл (87).

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