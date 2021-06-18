Англия идет 2-й в группе после ничьей с Шотландией (0:0) во 2-м туре Евро

Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборные Англии и Шотландии сыграли вничью (0:0) на лондонском стадионе «Уэмбли».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Группу D с 4 очками возглавляет Чехия. Англичане идут вторыми (4 балла), уступая чехам по разнице голов. Третье место сейчас занимает Хорватия (1 очко), а замыкает квартет Шотландия (1).
- Дата проведения
- 18 июня, 22.00, «Уэмбли»
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Англия –
Пикфорд, Стоунз, Шоу, Мингз, Джеймс, Филлипс, Райс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 74).
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Шотландия –
Маршалл, О’Доннелл, Тирни, Хэнли, Робертсон, Макгинн, Мактомини, Макгрегор, Гилмор (Армстронг, 76), Адамс (Нисбет, 86), Дайкс.