Гаттузо не станет тренером «Тоттенхэма»

Экс-тренер «Наполи» , покинувший «Фиорентину» спустя 23 дня после назначения, не станет главным тренером , утверждает The Athletic.

По данным источника, с итальянцем были проведены переговоры, но лондонский клуб он не возглавит.

Болельщики «шпор» крайне негативно отреагировали на сообщения в СМИ о возможном назначении Гаттузо на пост тренера. Фанаты выкладывали скандальные заявления тренера и сопровождали их хэштегом #NoToGattuso («Нет Гаттузо» – с англ.).

Новый директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи общался с экс-тренером «Ромы» Паулу Фонсекой всю прошлую неделю. Однако Паратичи Гаттузо очень нравится – в период своей работы в «Ювентусе» он даже думал назначить его тренером вместо Андреа Пирло.

Ранее сообщалось, что Гаттузо уже согласовал контракт с «Тоттенхэмом».

Завтра – два месяца с того дня, когда из «Тоттенхэма» был уволен Жозе Моуринью. Сообщалось, что лондонский клуб вел переговоры с Антонио Конте, Ханси Фликом и Маурисио Почеттино, но ни с одним из этих специалистов договориться не удалось.