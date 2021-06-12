В Москве закрыли фан-зоны и ограничили посещаемость массовых мероприятий до тысячи человек

Власти Москвы вводят новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Мэр города продлил ограничительные меры до 29 июня включительно.

«Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией. Особенно после того, что они видят по телевизору. Мероприятия, спортивные, зрелищные, гуляльные и так далее.

Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей.

Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людей.

Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – написал Собянин в своем блоге.