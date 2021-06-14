Финал Евро-2020 могут перенести из Англии в Будапешт, если власти Британии не отменят карантин для вип-гостей

Финал Евро-2020 могут перенести из в Будапешт.

может принять решение о переносе финального матча в Будапешт, если британское правительство не сделает исключение для 2500 вип-гостей и не разрешит им не отбывать карантин.

Учитывая действующие ограничения, УЕФА обсуждает несколько вариантов и выражает готовность к переносу финала Евро-2020 в Венгрию. Правительство Великобритании, в свою очередь, обсуждает возможные исключения из правил, которые можно сделать для представителей УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров, журналистов, пишет Daily Mail со ссылкой на The Times.

На данный момент люди, прибывающие в Англию из стран, включенных в «красный список», должны отбывать 10-дневную изоляцию.

Подобная ситуация уже складывалась перед финалом Лиги чемпионов. УЕФА решил перенести матч из Стамбула, и Англия была одним из фаворитов на проведение этой игры. Однако правительство страны и УЕФА не договорились об исключениях по карантину для спонсоров, вип-персон и журналистов. Поэтому финал ЛЧ прошел в Порту.

В британском правительстве были расстроены тем, что ситуация сложилась так, и намерены не допустить ее повторения в случае с финалом Евро.

Стоит отметить, что со следующей недели отменяет все ограничения для людей, приезжающих из стран Шенгенского соглашения. Также в Будапеште разрешено заполнять трибуны стадиона на 100%. «Уэмбли» же разрешено заполнять на 50% (вместимость стадиона – 90 тысяч человек).

Англия должна принять полуфинал и финал Евро-2020. Матчи должны состояться на стадионе .