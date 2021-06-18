УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой

УЕФА решил не проводить в Беларуси мероприятия под своей эгидой.

Об этом Фонду спортивной солидарности в ответ на соответствующие запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся. Под эгидой УЕФА, в частности, проводятся Лига чемпионов и .

Лямур также выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.

После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в определенные европейские страны.