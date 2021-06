Шик забил 3-й гол на Евро-2020 и возглавил гонку бомбардиров

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил гол в матче Евро-2020 против сборной Хорватии (1:0, перерыв).

На 37-й минуте в первом тайме он открыл счет, реализовав пенальти, назначенный за то, что Деян Ловрен локтем разбил ему лицо.

Это третий гол Шика на турнире – он возглавил гонку бомбардиров чемпионата Европы. Еще 7 игроков забили по 2 гола.

В первом матче с Шотландией (2:0) Шик, выступающий за «Байер», сделал дубль, забив один из голов с центра поля.

Sports.ru ведет текстовую онлайн трансляцию игры Ховартия – Чехия.

🇨🇿 Schick sends Livaković the wrong way and becomes the top scorer at #EURO2020 pic.twitter.com/nrpQGisYL0