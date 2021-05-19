Зарплата Тюкавина в «Динамо» – 30 тысяч евро в месяц по новому контракту

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва деньги Сергей Егоров журналист Константин Тюкавин Футбол

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий Константин Тюкавин по новому контракту с «Динамо».

18-летний игрок ранее продлил контракт с московским клубом по схеме «3+1». 

«По моей информации, зарплата Тюкавина 30 тысяч евро в месяц. 

Премии в «Динамо» у всех одинаковые – 7 тысяч евро за гол/голевой пас/заработанный пенальти», – написал журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.

Иван Карпов и Eurostavka сообщали, что Тюкавин по новому контракту будет зарабатывать 4 млн рублей в месяц (около 46 тысяч евро) без бонусов, а подъемные для игрока при подписании договора составили 200 тысяч евро. 

В прошлом сезоне Тюкавин провел 15 матчей в РПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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