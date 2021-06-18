УЕФА: «Матчи в Беларуси с участием сборных и клубов пройдут по расписанию»

В УЕФА прокомментировали информацию об отказе проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.

Об этом сообщал Фонд спортивной солидарности со ссылкой на заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура.

«Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию.

Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся», – говорится в ответе союза.

Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.

После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в определенные европейские страны.