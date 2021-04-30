Тюкавин продлил контракт с «Динамо» по схеме «3+1»

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«Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

Московский клуб сообщил, что новое соглашение будет действовать три года. В нем прописана опция продления еще на сезон.

«Очень рад, что продлил контракт с «Динамо». Я в этом клубе с пяти лет, ни о каких других вариантах, кроме подписания нового соглашения, даже не думал.

Моя цель – выступать за «Динамо», приносить пользу команде, забивать голы. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые здорово нас поддерживают, особенно молодых ребят. Будем стараться в новом сезоне радовать динамовских поклонников как можно чаще», – сказал Тюкавин.

Фото: сайт «Динамо»

В минувшем сезоне 18-летний россиянин провел 15 матчей в РПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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