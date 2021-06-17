Эриксена выписали из больницы. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор

Полузащитника сборной Дании и выписали из больницы.

29-летний полузащитник успешно перенес операцию, ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Эриксен посетил расположении сборной Дании в пятницу и теперь вернется домой с семьей.

«Операция прошла хорошо, и в данных обстоятельствах у меня все хорошо.

Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они провели вчера. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России», – сказал Эриксен.

Напомним, Эриксен пережил остановку сердца в матче первого тура с Финляндией (0:1). Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который установили футболисту, – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

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