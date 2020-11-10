Месси, Роналду, Левандовски, Рамос и Трент – в символической сборной 2020 года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков 2020 года.
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия / «Бавария»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд (Англия / «Ливерпуль»), Серхио Рамос (Испания / «Реал»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды / «Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис (Канада / «Бавария»);
Полузащитники: Йозуа Киммих (Германия / «Бавария»), Тиаго Алькантара (Испания / «Бавария», «Ливерпуль»), Кевин де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»);
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус»), Роберт Левандовски (Польша / «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина / «Барселона»).